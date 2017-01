Incidente ferroviario in India, almeno trentasei morti e numerosi feriti. Un treno della East Coast Railway è deragliato il 22 gennaio nei pressi della stazione Kuneru del distretto Vizianagaram, nello stato indiano dell’Andhra Pradesh. Molti passeggeri sono ancora intrappolati tra i resti del treno e i soccorritori avvertono che il bilancio delle vittime è destinato a salire. Non sono ancora chiare le cause del deragliamento.