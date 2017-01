Rap e impegno da Portorico

René Pérez Joglar, in arte Residente, nato nel 1978, è un rapper e scrittore portoricano, vincitore di 25 Grammy awards, più di quanti ne abbia vinti qualsiasi altro musicista latinoamericano. Ma non è tutto, perché è anche noto per il suo impegno sociale e per il ruolo di portavoce dell’Unicef e di Amnesty international.

In questo progetto interattivo convergono i suoi interessi. È una testimonianza multimediale del suo viaggio attraverso numerose comunità musicali in luoghi di conflitti e violazioni dei diritti, dal Caucaso alla Cina, dalla Siberia all’Africa occidentale. Residente sostiene che l’arte deve andare a braccetto con la militanza, per rivendicare con forza il suo ruolo di agente di cambiamento.