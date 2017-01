Continuano le ricerche tra le macerie dell’hotel Rigopiano, finora sono undici i sopravvissuti e cinque le vittime. Ai due superstiti recuperati all’alba del 19 gennaio si sono aggiunti una donna e quattro bambini salvati il 20 gennaio e altre quattro persone estratte vive durante la notte. I sopravvissuti sono stati individuati nella zona delle cucine sotto un solaio. Il bilancio ufficiale delle vittime è salito invece a cinque: ai primi due corpi recuperati si sono aggiunti quelli di due donne e un uomo, estratti dai soccorritori nella notte. Continuano le ricerche per i 23 dispersi. La procura ha aperto un’indagine per omicidio colposo, mentre il consiglio dei ministri ha stanziato 30 milioni per affrontare l’emergenza terremoto nell’Italia centrale.