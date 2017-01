Amsterdam ospiterà il primo cimitero per scopi scientifici in Europa. Il sito olandese, che dovrebbe essere aperto entro la fine di quest’anno, permetterà lo studio della decomposizione dei cadaveri in condizioni naturali. I corpi, donati alla scienza, verranno seppelliti insieme a strumenti per l’analisi chimica. Sei siti simili sono già stati aperti negli Stati Uniti e uno in Australia. Secondo i ricercatori, è importante studiare i fattori locali che influenzano la decomposizione, come i batteri del suolo.