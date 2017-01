Si è conclusa la prima giornata di negoziati per la pace in Siria. Il primo giorno dei colloqui di pace che si svolgono ad Astana, in Kazakistan, tra i rappresentanti del governo e quelli dei ribelli siriani, non ha portato a nessun risultato di rilievo. Il clima è stato teso ed entrambe le delegazioni hanno affermato che non si è fatto nessun passo avanti nel tentativo di rendere più stabile la tregua in corso.