Si è votato nel primo turno delle primarie del partito socialista francese. I seggi si sono chiusi alle 18.00. Alle 17.00 l’affluenza registrata è stata di circa un milione di votanti nel 70 per cento dei seggi, un dato inferiore a quello delle precedenti primarie. Tra i sette candidati i favoriti sono l’ex ministro dell’economia Arnaud Montebourg, l’ex primo ministro Manuel Valls e l’ex ministro dell’istruzione Benoît Hamon. Il secondo turno si terrà il 29 gennaio e determinerà il candidato socialista per le elezioni presidenziali che si terranno in primavera.