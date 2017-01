Il governo britannico dovrà consultare il parlamento per avviare le procedure per la Brexit. L’ha stabilito una sentenza della corte suprema britannica sull’attivazione dell’articolo 50 del trattato di Lisbona, quello che avvierebbe i negoziati per l’uscita di Londra dall’Unione.

Il governo della premier Theresa May invece sosteneva di avere il potere di avviare il dialogo con Bruxelles senza il voto dei deputati. La corte si era già espressa nello stesso modo a novembre, ma il governo aveva deciso di fare appello.

La corte suprema ha respinto il ricorso del governo con una maggioranza di 8 a 3. Il ministro della giustizia, Jeremy Wright, ha dichiarato che il governo è “deluso” dalla sentenza ma la rispetterà. Il giudizio dei giudici non modifica il risultato del referendum del 23 giugno, nel quale aveva vinto l’opzione leave (uscire).

Cosa può succedere adesso

I negoziati per la Brexit nel complesso potrebbero durare alcuni anni. Non è ancora del tutto chiaro quale sarà l’iter legislativo. La prima ministra britannica aveva dichiarato di voler avviare i colloqui con Bruxelles per attivare l’articolo 50 entro la fine di marzo, quindi è possibile che il parlamento voti entro quella data.

Probabilmente ci sarà un testo di legge, che verrà esaminato dalla camera dei comuni e dai lord. La corte ha stabilito che non dovranno essere consultati il parlamento scozzese, gallese e dell’Irlanda del Nord.

La maggior parte dei parlamentari ha sostenuto l’opzione remain (restare) al referendum, ma rappresenta collegi in cui ha vinto il leave (uscire). Attualmente sembra molto difficile che i parlamentari votino contro la Brexit, ma potrebbero usare il proprio peso politico per esercitare una forma di controllo sui negoziati.