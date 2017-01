Donald Trump dà il via libera ai progetti degli oleodotti Keystone Xl e Dakota Access. La realizzazione dei due oleodotti era stata bloccata dalla precendente amministrazione, ma il presidente degli Stati Uniti ha firmato dei decreti per dare il via libera al loro completamento. Si tratta di ordini esecutivi che non devono essere approvati dal parlamento. Trump ha anche annunciato che la “settimana prossima” proporrà al senato un nome per sostituire il giudice della corte suprema Antonin Scalia, morto da oltre un anno. Il nome proposto da Barack Obama è stato osteggiato ripetutamente dal senato a maggioranza repubblicana.