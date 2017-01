Donald Trump ha firmato un decreto con cui gli Stati Uniti escono dal Tpp. Come aveva annunciato, nel primo giorno di mandato il presidente degli Stati Uniti ha firmato un decreto esecutivo per far uscire formalmente il paese dal Trattato transpacifico (Tpp). Non è l’unico decreto firmato da Trump nel suo primo giorno di lavoro effettivo alla Casa Bianca. Il presidente ha anche tagliato i fondi a organizzazioni non governative che praticano aborti al di fuori degli Stati Uniti e bloccato le assunzioni nell’amministrazione federale.