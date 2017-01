Iran, Russia e Turchia propongono un sistema per monitorare la tregua in Siria. In conclusione dei colloqui di Astana i tre paesi si sono accordati per assicurare il rispetto del cessate il fuoco e prevenire la ripresa delle violenze. I tre governi sostengono inoltre la partecipazione dei gruppi dell’opposizione armata siriana ai negoziati di Ginevra dell’8 febbraio. Il comunicato non è stato sottoscritto dai ribelli, che propongono un diverso meccanismo di cessate il fuoco. Il governo di Damasco continua però la sua offensiva nella valle del fiume Barada.