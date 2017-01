La sindaca di Roma Virginia Raggi ha ricevuto un invito a presentarsi in procura. L’invito del pubblico ministero riguarda l’inchiesta sulla nomina a capo del dipartimento turismo del Campidoglio di Renato Marra, fratello di Raffaele, ex capo del personale del Comune poi arrestato. In un post su Facebook, la sindaca si dichiara “molto serena” e pronta a “dare ogni chiarimento”. Abuso di ufficio e falso in atto pubblico le ipotesi di reato a suo carico.