Oggi saranno annunciate le nomination per gli Oscar. L’annuncio dei candidati ai prossimi Academy Awards comincerà dalle 14.15 (ora italiana) a Los Angeles. La premiazione si terrà domenica 26 febbraio. I film La La Land, Moonlight, Manchester by the sea e Arrival sono tra i favoriti. Intanto Roman Polanski ha fatto sapere che non presiederà la cerimonia degli Oscar, dopo le proteste di femministe che avevano lanciato una petizione.