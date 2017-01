Slitta a mercoledì 25 gennaio la delibera della corte costituzionale sull’Italicum. La sentenza della corte sulla costituzionalità della legge elettorale, conosciuta come Italicum, sarà annunciata il 25 gennaio, in tarda mattinata. L’udienza pubblica si è protratta fino al pomeriggio del 24 gennaio. I giudici si sono comunque riuniti in camera di consiglio che verrà aggiornata. Le motivazioni della sentenza della corte saranno depositate tra il 15 e il 28 febbraio, ed è probabile che la consulta chieda al parlamento di approvare una nuova legge elettorale che recepisca le sue indicazioni. Premio di maggioranza, ballottaggio, capolista bloccati sono i punti che potrebbero essere dichiarati incostituzionali.