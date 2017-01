La Russia ha invitato a Mosca i rappresentanti dell’opposizione politica siriana. Il ministro degli esteri russo Sergej Lavrov ha invitato nella capitale russa il 27 gennaio gli oppositori di Bashar al Assad che non erano presenti ai colloqui di Astana dei giorni scorsi per informarli dei temi trattati. La Coalizione nazionale siriana, il principale gruppo dell’opposizione in esilio, chiede chiarimenti sulla natura dell’incontro.