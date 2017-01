La sindaca di Roma Virginia Raggi è indagata per la nomina di Renato Marra. Raggi risulta indagata nell’inchiesta sulla nomina a capo del dipartimento turismo del Campidoglio di Renato Marra, fratello di Raffaele, ex capo del personale del comune arrestato per corruzione il 16 dicembre 2016. La nomina in seguito era stata revocata. Le accuse sarebbero quelle di abuso d’ufficio e falso in atto pubblico. La sindaca verrà sentita il 30 gennaio.