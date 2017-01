Il presidente Enrique Peña Nieto ha detto che il Messico non pagherà per la costruzione del muro alla frontiera. In un messaggio in tv il presidente ha detto che “il Messico non crede nei muri” e ha condannato la decisione degli Stati Uniti di continuare a costruire la recinzione per impedire ai migranti latinoamericani di raggiungere il paese. Il presidente messicano dovrebbe incontrare Donald Trump il 31 gennaio a Washington.