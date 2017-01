L’orologio dell’apocalisse è stato portato a trenta secondi dalla mezzanotte. Il doomsday clock, creato dagli scienziati del Bulletin of the Atomic Scientists, è un orologio metaforico che misura il pericolo di un’ipotetica fine del mondo, che coinciderebbe con la mezzanotte. Il 26 gennaio l’orologio è stato portato avanti di trenta secondi, a due minuti e trenta dalla mezzanotte, a causa della retorica e delle prime misure del presidente statunitense Donald Trump. È da 63 anni che la situazione non è così grave, da quando nel 1953 l’Unione Sovietica fece esplodere la prima bomba a idrogeno.