La corte costituzionale si è pronunciata sull’Italicum. La sentenza boccia la parte della legge elettorale italiana relativa al ballottaggio e alla possibilità del capolista eletto in più collegi di scegliere il suo collegio d’elezione. Non viene toccata invece la parte relativa al premio di maggioranza. Le motivazioni della sentenza della corte saranno depositate tra il 15 e il 28 febbraio. La legge potrà comunque essere usata per le prossime elezioni legislative.