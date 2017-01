Il 2016 è stato un anno da record per l’industria cinematografica britannica. Secondo il British film institute, l’anno scorso sono stati girati nel Regno Unito più di 200 film, tra cui Star wars, the last jedi e T2 Trainspotting, per una spesa complessiva di 1,9 miliardi di euro, il 13 per cento in più rispetto al 2015. L’85 per cento dei ricavi deriva da grandi produzioni straniere.