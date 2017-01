Il Brasile emette un mandato d’arresto internazionale per l’ex miliardario Eike Batista. L’imprenditore, attualmente a New York, è ricercato per un affare di riciclaggio di denaro sporco. È accusato inoltre di aver versato tangenti per 16,5 milioni di dollari all’ex governatore dello stato di Rio De Janeiro. Nel 2012 era uno degli uomini più ricchi del mondo, ma con il tracollo della sua holding Ebx nel 2013 ha perso quasi tutto il suo capitale.