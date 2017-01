L’attrice iraniana Taraneh Alidoosti boicotterà la cerimonia degli Oscar in segno di protesta contro Trump. La protagonista del film The Salesman, candidato all’Oscar come miglior film straniero, ha detto che boicotterà la cerimonia di premiazione in seguito alla decisione del presidente statunitense Donald Trump di vietare temporaneamente i visti per i cittadini iraniani. Il divieto, che Alidoosti ha definito “razzista”, fa parte di un piano più ampio annunciato da Trump in campagna elettorale per limitare gli arrivi da sette paesi a maggioranza musulmana: Iran, Iraq, Libia, Somalia, Sudan, Siria e Yemen.