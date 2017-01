La società finanziaria di Alibaba, Ant Financial, acquista MoneyGram per 880 milioni di dollari. Il ramo dei pagamenti digitali del colosso dell’e-commerce cinese fondato da Jack Ma ha annunciato che rileverà l’agenzia di pagamenti statunitense MoneyGram, presente in circa 200 paesi. L’acquisizione, approvata dal consiglio direttivo della MoneyGram, dovrà passare il vaglio regolatori della Commissione statunitense sugli investimenti stranieri che giudica acquisizioni straniere sulla base di criteri di sicurezza nazionale.