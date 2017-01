La Turchia ha richiesto un nuovo processo per gli otto militari turchi fuggiti in Grecia. Il Ministro degli esteri turco Mevlut Cavusoglu ha richiesto che i militari fuggiti subito dopo il fallito golpe del luglio 2016 siano nuovamente processati in Grecia. La richiesta arriva il giorno dopo il rifiuto da parte della Corte suprema greca di estradare i soldati. Cavusoglu ha detto che la Turchia potrebbe decidere di annullare un recente accordo sul rimpatrio dei migranti per fare pressione sulla Grecia.