Nuovi accusati nell’inchiesta sulle emissioni della Volkswagen. I procuratori di Braunschweig hanno annunciato di aver esteso la lista degli indagati da 21 a 37 persone, tra cui anche l’ex amministratore delegato Martin Winterkorn, sospettato di frode. In relazione alle indagini sono stati perquisiti in tutto 28 uffici e case nella scorsa settimana. La Volkswagen sostiene che il suo consiglio esecutivo non fosse a conoscenza dei software truccati fino a fine agosto 2015, poco prima di aver denunciato la violazione alle autorità statunitensi.