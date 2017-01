Donald Trump ha incontrato Theresa May a Washington. La premier britannica è stata la prima tra i leader stranieri a fare una visita ufficiale negli Stati Uniti sotto la nuova amministrazione. May e Trump hanno riaffermato la loro fiducia nella Nato e l’intenzione di rafforzare i rapporti commerciali. È stata annunciata una visita del presidente statunitense nel Regno Unito. Trump e il leader messicano Enrique Peña Nieto si sono sentiti al telefono per continuare le discussioni sul muro.