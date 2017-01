Circa 40 soldati Nato turchi hanno richiesto asilo politico in Germania. Secondo quanto riportato dai media tedeschi, si tratterebbe di soldati turchi di alto rango di stanza presso le basi Nato in Germania sospesi dopo il fallito colpo di stato del luglio 2016. Il capo della commissione affari esteri del Bundestag Norbert Roettgen ha dichiarato che le richieste di asilo vengono gestite al di là delle considerazioni di carattere politico. La notizia arriva a pochi giorni dalla visita di stato della cancelliera Angela Merkel in Turchia prevista per il 2 febbraio ad Ankara.