E’ morta l’attrice francese Emmanuelle Riva, aveva 89 anni. Riva, malata di tumore, è morta a Parigi il 27 gennaio. L’attrice, che ha avuto una carriera lunga sessant’anni, fu resa celebre dal suo ruolo da protagonista nel film Hiroshima mon amour di Alain Resnais nel 1959 ed è stata candidata all’Oscar come miglior attrice protagonista per il film Amour di Michael Haneke nel 2012. Nonostante la malattia ha lavorato fino all’estate scorsa, girando il film Alma in Islanda ed esibendosi all’Accademia di Francia di Villa Medici a Roma.