È morto l’attore inglese John Hurt. Il pluripremiato attore di Alien e The Elephant Man aveva settantasette anni ed era stato curato per un tumore al pancreas nel 2015. Nel suo ultimo ruolo ha interpretato Richard McSorley in Jackie, il film del regista Pablo Larraín cileno su Jacqueline Kennedy, la moglie del presidente statunitense John F. Kennedy.