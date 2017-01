Secondo le Nazioni Unite, la crisi alimentare in Yemen potrebbe trasformasi in carestia entro l’anno. Il sottosegretario generale per gli affari umanitari delle Nazioni Unite Stephen O’Brien ha riferito al Consiglio di sicurezza Onu che due milioni persone hanno bisogno di assistenza alimentare d’emergenza e che la malnutrizione infantile è salita del 63% nell’ultimo anno. La povertà, il conflitto e l’embargo navale imposti dalla coalizione a guida saudita hanno aggravato la situazione. Nel paese 14 milioni di persone soffrono di insicurezza alimentare e circa 2.2 milioni di bambini sono gravemente malnutriti.