Roger Federer batte Rafael Nadal all’Australian Open e vince il suo 18° titolo Grand Slam. Il trentacinquenne svizzero ha battuto lo storico rivale in tre set su cinque (6-4 3-6 6-1 3-6 6-3), vincendo il suo quinto titolo a Melbourne e il suo diciottesimo Grand Slam. Federer entra così nella storia come il primo giocatore a vincere cinque o più titoli in tre diversi tornei Grand Slam: cinque Australian Open, cinque US Open e sette Wimbledon. Nadal si attesta invece secondo in classifica insieme a Pete Sampras con quattordici titoli Grand Slam.