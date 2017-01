Si vota oggi in Francia per scegliere il candidato del Partito socialista alle elezioni presidenziali. Il secondo turno delle primarie vede l’ex premier Manuel Valls sfidare al ballottaggio l’ex ministro dell’istruzione Benoît Hamon, in testa al primo turno del 22 gennaio. Il loro collega di partito e presidente in carica François Hollande gode di bassi indici di approvazione che potrebbero pregiudicare la corsa all’Eliseo per il candidato socialista che vincerà oggi. I sondaggi mostrano il conservatore François Fillon, la candidata del Front national Marine Le Pen e il centrista Emmanuel Macron in testa per la vittoria nelle elezioni del prossimo aprile.