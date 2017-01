Tre soldati ucraini sono stati uccisi in un’offensiva filorussa ad Avdiyivka, in Ucraina. Ribelli separatisti filorussi hanno attaccato varie posizioni governative nella provincia di Donetsk Oblast il 29 gennaio, uccidendo tre soldati ucraini e interrompendo la fornitura di energia alla città. Di conseguenza, solo uno dei quattro impianti nella centrale a carbone di Avdiyivka - una delle più grandi centrali che alimentano l’industria siderurgica in Europa – è attualmente in funzione.