Arrivati a Roma 40 profughi dal Libano con i corridoi umanitari. Promossi da Comunità di Sant’Egidio, Federazione delle chiese evangeliche in Italia e Tavola valdese i corridoi umanitari sono partiti il 15 dicembre 2015 dopo la firma di un accordo con i ministeri degli esteri e dell’interno. Sono così 540 i profughi venuti in Italia dall’inizio del progetto. Il piano prevede mille arrivi entro il 2017. I corridoi umanitari offrono a chi fugge dalle guerre ed è in condizioni di particolare vulnerabilità (famiglie con bambini, donne sole, anziani, malati, persone con disabilità) di arrivare in Europa in tutta sicurezza e legalmente.