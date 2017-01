Il diritto di contare vince il premio principale assegnato dalla Screen actors guild (Sag). Il film di Theodore Melfi, che ha vinto il Sag award per l’insieme del cast, racconta la storia di tre scienziate afroamericane e del loro contributo alle missioni della Nasa. Emma Stone è stata premiata come miglior attrice per La la land, mentre come miglior attore ha vinto Denzel Washington per Barriere. Il premio per il miglior cast in una serie tv è andato a Stranger things. I riconoscimenti vengono assegnati solo agli attori dal sindacato di categoria.