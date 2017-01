Sei persone sono morte in un attentato commesso la sera del 29 gennaio contro una moschea di Québec, in Canada. Due persone sono state arrestate. Secondo alcune testimonianze, due uomini sono entrati nel centro culturale islamico e hanno aperto il fuoco contro i fedeli riuniti per la preghiera serale. L’attacco è avvenuto dopo che il Canada ha detto di essere pronto ad accogliere musulmani e migranti in seguito alle restrizioni in materia di immigrazione introdotte dal presidente statunitense Donald Trump.