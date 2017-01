Si apre il 30 gennaio a Izmir, in Turchia, il processo agli imputati per il tentato golpe del luglio 2016. Gli accusati, di cui 152 sono in detenzione preventiva, sono processati per “tentativo di rovesciamento dell’ordine costituzionale, appartenenza a un’organizzazione terrorista e tentativo di rovesciare il parlamento”. Tra gli imputati c’è anche il predicatore Fethullah Gülen, accusato di essere l’istigatore in contumacia del colpo di stato.