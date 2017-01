Ucciso in Birmania un avvocato musulmano, consulente di Aung San Suu Kyi.

Secondo la Lega nazionale per la democrazia l’omicidio di Ko Ni, avvocato e consulente legale del partito, ucciso il 29 gennaio al suo rientro nel paese, l’omicidio haradici politiche. Ko Ni, musulmano, noto per i suoi discorsi sulla tolleranza religiosa, è stato ucciso mentre era all’aeroporto di Rangoon. L’omicida ha ucciso anche un tassista che ha tentato di fermarlo, prima di essere arrestato.