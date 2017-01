Allarme nel campo profughi di Lesbo dopo la morte di tre persone in una settimana. Diversi gruppi umanitari hanno lanciato un allarme per le condizioni in cui sono costretti i migranti del campo di Moria, sull’isola greca di Lesbo. Dopo due decessi avvenuti la settimana scorsa, lunedì un ventenne di origini pachistane è stato trovato morto nella sua tenda. Le autorità stanno conducendo un’inchiesta, ma secondo gli operatori delle organizzazioni umanitarie che lavorano nel campo, i decessi sono da attribuirsi alle esalazioni fuoriuscite dalle stufe improvvisate che i migranti hanno usato per riscaldarsi.