La commedia I don’t feel at home in this world anymore vince il premio principale del Sundance film festival. Il gran premio della giuria del festival del Colorado è andato alla commedia thriller di Macon Blair in cui una donna, interpretata da Melanie Lynskey, si mette alla ricerca dei ladri che hanno rubato il suo computer per vendicarsi. Il premio del pubblico, considerato altrettanto importante, è stato assegnato a Crown heights di Matt Ruskin che racconta la storia di un uomo, accusato ingiustamente di omicidio, che ha passato 19 anni in prigione prima di essere rilasciato.