Tre persone fermate in Italia per traffico internazionale di armi. La Direzione distrettuale antimafia di Napoli ha disposto il fermo di quattro persone accusate di aver venduto armi alla Libia e all’Iran, violando l’embargo imposto dalle Nazioni Unite. Le persone fermate sono due coniugi di San Giorgio a Cremano, Mario Di Leva e Annamaria Fontana, e l’amministratore della Società italiana elicotteri, Andrea Pardi. Una quarta persona, il libico Mohamud Ali Shaswish non è reperibile.