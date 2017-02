Donald Trump ha scelto il nuovo giudice della corte suprema. Si tratta del conservatore Neil Gorsuch, 49 anni. La sua nomina dovrà essere confermata dal senato, dove ci sarà probabilmente l’opposizione dei democratici. La carica era vacante da quasi un anno. Gorsuch è considerato un giudice esperto. È un “originalista”, convinto che la costituzione vada applicata seguendo i principi dei padri fondatori. Secondo gli analisti Gorsuch non metterà in discussione temi come l’aborto e il matrimonio gay.