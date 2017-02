L’aeroporto di Amsterdam bloccato da un problema informatico. Il sistema informatico che gestisce il traffico aereo dell’aeroporto di Amsterdam-Schiphol è andato in tilt causando la cancellazione e il ritardo di centinaia di voli. Molti aerei sono stati dirottati sugli aeroporti di Monaco di Baviera e di Rotterdam. Non è ancora stato chiarito cosa abbia causato il crash dei computer del principale scalo aereo dei Paesi Bassi, ma anche riavviando l’intero sistema il problema non è stato risolto.