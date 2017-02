La povertà incide sulla salute più dell’abuso di alcol e dell’obesità. Secondo uno studio pubblicato dalla rivista medica The Lancet, una condizione socioeconomica di basso livello riduce l’aspettativa di vita di circa due anni, un effetto simile a quello della sedentarietà, ma inferiore a quello di fumo e diabete. Secondo gli autori, per raggiungere l’obiettivo globale di ridurre del 25 per cento la mortalità dovuta alle malattie non trasmissibili entro il 2025, occorre inserire elementi come la lotta alla povertà, i problemi lavorativi, la mancanza di istruzione nelle strategie di politica sanitaria.