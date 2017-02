Gli ex vertici delle ferrovie condannati per la strage di Viareggio. Mauro Moretti, ex amministratore delegato delle Ferrovie dello stato e amministratore delegato di Leonardo, e Michele Mario Elia, ex amministratore della Rete ferroviaria italiana, sono stati condannati in primo grado a sette anni nel processo per la strage del 29 giugno 2009, in cui sono morte 32 persone. Condannati a nove anni di reclusione i manager della Gatx, la multinazionale statunitense proprietaria dei carri cisterna. Gli imputati erano 33 e dovevano rispondere di diversi reati, da disastro ferroviario a omicidio colposo plurimo, incendio colposo e lesioni colpose.