Tre esperti di sicurezza informatica russi accusati di tradimento. Sergei Mikhailov e Dmitry Dokuchayev, entrambi ex agenti dei servizi segreti russi (Fsb), e Ruslan Stoyanov, dirigente in un’azienda di software che produce antivirus, sono stati formalmente accusati di tradimento dalle autorità russe. Secondo le ipotesi degli inquirenti i tre esperti di sicurezza informatica avrebbero lavorato per favorire interessi statunitensi. Il Cremlino ha smentito con decisione alcune voci circolate tra i mezzi d’informazione secondo le quali ci sarebbe qualche collegamento fra i tre informatici arrestati e le accuse da parte della Casa Bianca sulla presunta interferenza di Mosca nelle elezioni presidenziali statunitensi.