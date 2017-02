Un miliardario cinese è stato arrestato a Hong Kong. Xiao Jianhua, uno degli uomini più ricchi di tutta la Cina, è stato prelevato dal suo appartamento all’hotel Four Seasons di Hong Kong e portato in territorio cinese. Secondo il New York Times l’uomo, che ha legami con la famiglia del presidente Xi Jinping, ora si trova nelle mani della polizia cinese. Se così fosse, la Cina avrebbe violato la costituzione di Hong Kong, che permette solo alle forze dell’ordine locali di operare su quel territorio.