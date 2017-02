I Paesi Bassi conteranno a mano i voti delle prossime elezioni legislative. Le autorità olandesi hanno deciso di non ricorrere al conteggio elettronico dei voti il prossimo 15 marzo per evitare qualsiasi tentativo di hackeraggio. Con le legislative nei Paesi Bassi comincia una serie di elezioni molto delicate in tutt’Europa, dove si teme l’avanzata dei partiti di estrema destra.