Il consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge in favore delle popolazioni colpite dai terremoti del 2016 e del 2017. Il progetto, ha spiegato il presidente del consiglio italiano Paolo Gentiloni, prevede uno stanziamento di “diverse centinaia di milioni” ed è diviso in tre grandi capitoli: misure di “semplificazione e velocizzazione procedurale” per tutto ciò che riguarda alloggi temporanei, opere di urbanizzazione primaria, rimozione delle macerie, stalle; “misure di semplificazione” per realizzare nuove scuole; norme che prorogano “meccanismi di sospensione di pagamento dei tributi e agevolazione fiscale”, in particolare l’esenzione fiscale per due anni a favore delle imprese. Entro febbraio in arrivo anche 35 milioni di aiuti per gli allevatori.