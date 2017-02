L’esercito turco afferma di aver ucciso 51 jihadisti in una serie di raid in Siria. I raid si sono svolti nelle ultime ventiquattr’ore. Sono stati colpiti 85 obiettivi del gruppo Stato islamico nelle aree di Al Bab, Tadif, Qabasin e Bzaa, nel nordovest della Siria. Da cinque mesi la Turchia porta avanti l’operazione Scudo dell’Eufrate per allontanare i jihadisti dal confine.