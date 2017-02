La Reuters consiglia ai giornalisti di coprire gli Stati Uniti come un paese ostile. In un messaggio per uso interno, il direttore dell’agenzia Steve Adler ha invitato i suoi reporter a usare “le abilità acquisite lavorando in altre parti del mondo” dove i giornalisti devono fare i conti con la censura, le minacce fisiche e le cause legali. Adler scrive che non devono farsi intimidire dagli attacchi di Donald Trump, secondo cui i giornalisti sono tra “gli esseri più disonesti al mondo”.